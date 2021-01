Calciomercato Inter, addio Lukaku | Annuncio dell'entourage

Arriva la precisazione dell’entourage di Romelu Lukaku in merito a un suo addio dall’Inter: Guardiola è sull’attaccante

L’Inter, come tutti i club di calcio, sta vivendo una crisi economica dovuta anche alla pandemia da Covid-19. Tuttavia, Suning pare alla ricerca di nuovi investitori nella società e le sue intenzioni sembrano quelle di rientrare degli investimenti fatti negli ultimi anni. Tuttavia, la partenza di Romelu Lukaku non sarebbe da contemplare.

Inter, l’entourage chiude all’addio di Lukaku

Secondo quanto riferito da ‘Express Sport‘, Romelu Lukaku non andrà al Manchester City. Lo sceicco dovrebbe mettere a disposizione di Pep Guardiola un budget elevatissimo per la nuova campagna acquisti in estate. Il manager spagnolo cerca una punta, probabilmente per sostituire Aguero che difficilmente rinnoverà il contratto. L’entourage di Lukaku avrebbe infatti etichettato come ”Fantasy News” l’ipotesi di un addio di Lukaku. Il centravanti belga ha un ottimo rapporto col suo allenatore Conte, oltre a trovarsi molto bene nell’Inter.