Mentre l’Inter si gode le performance di Lukaku, la big prova a inserirsi per strappare il belga: si studia un’offerta irrinunciabile

È una stagione ricca di alti e bassi quella vissuta dall’Inter, condita da tanti risultati importanti ma anche da qualche pareggio o sconfitta evitabile. C’è ancora la ferita aperta da più di un mese per quanto riguarda la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma tutto può passare soltanto in un modo.

I nerazzurri, infatti, possono ancora rialzarsi in maniera definitiva ma devono fare bene nelle uniche due competizioni rimaste a disposizione, ovvero la Coppa Italia e la Serie A. Nella prima sono stati raggiungi i quarti di finale di coppa mentre in campionato c’è il distacco di tre punti dalla vetta occupata dal Milan.

Calciomercato Inter, il Manchester City rilancia l’offerta per Lukaku: le cifre da capogiro

Uno dei calciatori migliori di questo avvio di stagione, così come della scorsa, è sicuramente Romelu Lukaku. Il belga sta dimostrando di essere un elemento fondamentale sia per i gol realizzati che per il supporto che dà all’intera squadra. Le ottime prestazioni però hanno anche attirato le attenzioni delle big.

Su Lukaku infatti ora c’è l’interesse del Manchester City, che sembra intenzionato a fare sul serio. La compagine di Premier League perderà Sergio Aguero a giugno e per questo è pronto un nuovo assalto per arrivare a tutti i costi al belga, dopo i tentativi precedenti. Secondo ‘Todofichajes.com’, sul piatto potrebbero esserci addirittura 120 milioni di euro, rilanciando dunque le proposte precedenti.

Lukaku è un elemento fondamentale per l’Inter e per questo per convincere i nerazzurri c’è bisogno soltanto di offerte alla quale è impossibile dire di no.