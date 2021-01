L’Inter è una delle protagoniste indiscusse del campionato di Serie A: tanti talenti stanno sbocciando, attenzione alle sirene estere

Un gol e un assist decisivi nel big contro la Juventus: ora Nicolò Barella ha conquistato definitivamente tutti. Il centrocampista sardo dell’Inter è stato incoronato sia dal Ct Roberto Mancini che dalla leggenda Gigi Riva, che ha espresso il suo pensiero sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport”: “Credo che il gol alla Juve lo abbia consacrato come il miglior giocatore italiano”.

Calciomercato Inter, Barella entusiasma le big d’Europa

Le vicende societarie, inoltre, stanno tenendo banco in casa Inter con il possibile addio del gruppo Suning. Tanti problemi per quanto riguarda i futuri investimenti e così lo stesso profilo di Barella sarebbe nel mirino delle big d’Europa, tra cui anche Barcellona e Real Madrid che, a poco a poco, stanno monitorando i suoi miglioramenti notevoli.

La sua valutazione si aggira intorno ai 55-60 milioni di euro con uno stipendio attuale di circa 2,5 milioni. Il suo obiettivo è quello di continuare il suo percorso di crescita esponenziale in maglia nerazzurra e non vorrebbe andar via, ma attenzione alle sirene estere in vista della prossima stagione. In estate, inoltre, l’ex Cagliari avrà anche l’occasione di mettersi in mostra agli Europei. Lo stesso selezionatore italiano, Roberto Mancini, punta molto sulle sue qualità tecniche e fisiche ideali per il centrocampo a tre.

Barella è sulla bocca di tutti: l’exploit è stato incredibile e non vuole fermarsi proprio sul più bello.