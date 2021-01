Il calciomercato estivo ruota attorno al talento di Lionel Messi: il giocatore va in scadenza con il Barcellona e il Psg è pronto a trattare

Barcellona e Psg si ritroveranno una contro l’altra negli ottavi di finale di Champions League. Il confronto sarà un’opportunità per prendere contatti ravvicinati con Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino va in scadenza di contratto con il club spagnolo a giugno 2021 e non sembra intenzionato a rinnovare. Le big d’Europa sono pronte all’assalto, ma il club francese sembra avere una marcia in più.

Calciomercato, il Psg sogna il colpo Messi

Il Psg sogna di costruire un tridente stellare sotto la Tour Eiffel composto da Mbappé, Neymar e Lionel Messi. Un desiderio che potrebbe diventare realtà in estate, quando l’argentino sarà libero di trasferirsi a costo zero in qualsiasi club. Il ds Leonardo vuole convincere il giocatore a scegliere il Psg. In un’intervista rilasciata a France Football, l’ex direttore sportivo del Milan ha sciolto ogni dubbio: “Grandi giocatori come lui saranno sempre nella lista del Psg“.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo la volontà di Messi, destinato a lasciare Barcellona, ma sul quale è forte anche il corteggiamento del Manchester City di Guardiola, allenatore con cui ha segnato la bellezza di 211 gol in 219 partite in blaugrana. Il Psg, però, come confidato da Leonardo, “ha preso posto al grande tavolo di chi segue da vicino la questione. Non ci siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è prenotata“. Il Psg potrebbe far leva anche su Neymar, giocatore che Messi ritroverebbe più che volentieri per scrivere nuove pagine della storia del calcio europeo.