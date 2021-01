Calciomercato Napoli, Milik al Marsiglia | Tutti i dettagli

Arkadiusz Milik è sempre più lontano da Napoli: l’attaccante è molto vicino all’Olympique Marsiglia, in arrivo il contratto

Il Napoli ha messo fuori rosa Arkadiusz Milik dall’estate scorsa, quando sembrava in procinto di andare alla Juventus prima e alla Roma poi. In questa finestra di mercato, la pista Atletico Madrid è sfumata e l’unica squadra interessata fino in fondo al giocatore è stata -ed è ancora- l’Olympique Marsiglia.

Napoli, Milik sempre più vicino al Marsiglia

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, è vicina la fumata bianca per Milik al Marsiglia. L’accordo tra i francesi e il Napoli è stato definito nel weekend: i partenopei incasseranno 8 milioni di euro, più 5 di bonus e il 30% sulla futura rivendita. Il polacco ha dunque deciso di declinare le offerte per giugno di Juventus, Roma, Atletico Madrid e tanti altri top club. L’operazione si avvicina alla stesura dei contratti già nel pomeriggio, con Milik che dovrebbe firmare per l’Olympique fino al 2025. Le clausole in Francia sono vietate e servirebbe un accordo privato tra club e giocatore se l’attaccante volesse lasciare la prossima stagione. Una sorta di ‘Exit Strategy’.