Il Milan affronta oggi una partita fondamentale per mantenere la testa della classifica. Infatti dopo il successo dell’Inter sulla Juventus, i rossoneri sono chiamati a vincere contro il Cagliari per tornare a staccare i nerazzurri. Nel frattempo si pensa già al calciomercato della prossima stagione, sognando un regalo per il ritorno in Champions League. Occhi sul Pallone d’Oro messo alla porta in Spagna.

Calciomercato Milan, via Modric per Camavinga: i rossoneri ci provano per il croato

I sogni del Milan di arrivare a fine stagione in cima alla Serie A e di tornare in Champions League continuano. Ma per farlo ci sarà bisogno di continuare a vincere, partendo dalla partita contro il Cagliari di questa sera. Nel frattempo la società rossonera pianifica un grande colpo di mercato per il possibile ritorno tra i grandi d’Europa.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Real Madrid starebbe cercando di piazzare il colpo Eduardo Camavinga, centrocampista francese valutato circa 60 milioni, cercato da tempo dai ‘blancos’ e non solo. Infatti sul calciatore del Rennes pende anche l’interesse della Juventus. Qualora il club spagnolo dovesse riuscire ad assicurarsi il classe 2002, non ci sarebbe più spazio per Luka Modric in rosa. Il calciatore croato quest’anno vedrà scadere il proprio contratto, ed il Milan potrebbe pensare al colpaccio a colpo zero. Così i rossoneri farebbero uno sforzo per superare l’ostacolo ingaggio, che ammonta a 10,5 milioni, per assicurarsi il Pallone d’Oro.