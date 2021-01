La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato, ma spunta una clausola in caso di infortunio grave: i dettagli

Non solo per l’immediato, ma la Juventus continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. In estate potrebbero esserci tante occasioni con i top player che si libererebbe a parametro zero, tra cui anche il centrale spagnolo Sergio Ramos, con il suo rinnovo al Real Madrid che sta in bilico.

Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos: ecco come

Come riportato dal portale spagnolo “DonDiario“, ci sarebbe anche una curiosa clausola inserita nell’attuale contratto di Sergio Ramos: in caso di infortunio grave, il Real Madrid sarebbe obbligato al rinnovo automatico fino al giugno 2022.

E così potrebbe arrivare la nuova beffa per la Juventus visto che il club bianconero è da tempo sulle tracce dell’esperto e valoroso centrale spagnolo del Real Madrid. Le prossime settimane saranno decisive in tal ottica: il suo futuro è ancora molto incerto con tante big d’Europa pronte a preparare l’assalto decisivo.

Non solo Sergio Ramos, ma potrebbe liberarsi a parametro zero anche Lionel Messi: sarà un’estate alquanto bollente per il calciomercato dei top player.