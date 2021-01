La Juventus prepara un nuovo colpo di calciomercato per rialzarsi: c’è il possibile affare a parametro zero

Sono mesi davvero difficili quelli che sta vivendo la Juventus, che negli ultimi nove anni probabilmente non si era mai trovata a questo punto dopo metà campionato. I bianconeri sono ora in quinta posizione in classifica a ben sette punti di distacco dal Milan, pertanto la conquista dello scudetto è un’opzione molto lontana.

La compagine allenata da Andrea Pirlo ha vissuto troppi alti e bassi e dopo le tre vittorie consecutive in questo 2021, è arrivato il ko per 2-0 contro l’Inter che crea nuove preoccupazioni per questi ultimi cinque mesi di stagione. Bisogna invertire la rotta per non perdere un campionato dopo nove anni consecutivi.

Calciomercato Juventus, colpo a zero per la mediana: nel mirino c’è Meyer

La società sa che qualcosa non sta funzionando in questo momento e lavora per provare a rinforzare la rosa attraverso nuovi possibili colpi di calciomercato. Potrebbe arrivare qualche innesto anche a centrocampo, reparto che sembra fare più fatica in questi primi mesi di stagione.

Un nuovo colpo potrebbe essere quello di Max Meyer. Il centrocampista classe 1995 è attualmente svincolato e potrebbe essere un rinforzo importante per provare a far crescere la mediana, dove in queste ultime gare le alternative sembrano essere poche.

Meyer arriva da una brutta esperienza al Crystal Palace ma è ancora giovane e può dimostrare tanto.