La Juventus starebbe preparando in queste ore il colpo in attacco: il rifiuto di Zidane facilita l’assalto dei bianconeri

La Juventus continua a monitorare senza sosta per il colpo in attacco, in arrivo per quanto riguarda la finestra invernale di calciomercato. Un profilo interessante è quello di Olivier Giroud del Chelsea, pronto anche a dire addio subito alla compagine inglese per una nuova avventura avvincente della sua carriera ricca di successi.

Calciomercato Juventus, Zidane dice no a Giroud

Come riportato in esclusiva dal portale spagnolo “DefensaCentral” alcuni intermediari avrebbero offerto al Real Madrid l’ariete francese del Chelsea, Oliver Giroud, ma pronto è arrivato il no di Zinedine Zidane. La formula del trasferimento sarebbe sulla base di 5 milioni di euro.

Così il rifiuto dello stesso allenatore francese potrebbe aprire nuovamente le porte alla Juventus, alla ricerca di una valida alternativa ad Alvaro Morata per l’attacco bianconero. Un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli presenti già in rosa, in grado di fare la differenza soprattutto in partite bloccate.

La società bianconera è sempre molto attiva per rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo, furioso dopo la sconfitta cocente contro l’Inter a San Siro.