Juventus a caccia di un terzino sinistro: per giugno non va esclusa una nuova trattativa con l’Atletico Madrid per Renan Lodi

La sconfitta di San Siro ha evidenziato diversi problemi in casa Juventus. Uno di questi, che si era già notato in passato, la mancanza di valide alternative sugli esterni difensivi, in particolare a sinistra. Frabotta è ancora troppo giovane e inesperto e in casa bianconera serve necessariamente puntare su un volto nuovo, complice anche le condizioni di Alex Sandro non sempre ottimali.

Calciomercato Juventus, idea Renan Lodi per la difesa

Ecco allora che, se non dovesse essere per questo mercato di gennaio, sicuramente a giugno la Juventus dovrà intervenire sul mercato, a caccia di profili affidabili ed esperti che possano tornare utili ad Andrea Pirlo. Oltre ai noti esuberi di casa Chelsea come Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, il club bianconero potrebbe guardare con attenzione in Spagna, in particolare in casa Atletico Madrid. Il nome, in questo senso, sarebbe quello di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano che, dopo una prima stagione da titolarissimo, quest’anno sta trovando meno spazio nella rosa del Cholo Simeone.

Lodi, classe 1998, giocatore mancino dalle spiccati doti offensive, ha disputato in stagione 17 gare, di cui 6 da subentrato. Simeone lo ha spesso alternato a Mario Hermoso e il giocatore non risulta certamente nella lista degli incedibili. A maggior ragione potrebbe non rientrare in questa lista se i ‘Colchoneros’ dovessero affondare definitivamente per Marcos Alonso, profilo gradito anche alla stessa Juventus e all’Inter, ma con gli spagnoli che sembrano in vantaggio. Il problema maggiore è però legato alla valutazione del giocatore, tra i 35 e i 40 milioni di euro e dal lungo contratto, fino al 2025.

A giocare a favore dei bianconeri sono i rapporti ottimi con la società spagnola. La Juventus potrebbe provare a proporre agli iberici una sorta di Morata-bis, altrimenti può sperare di guadagnare un tesoretto attraverso le cessioni dei vari esuberi. Uno di questi, Douglas Costa, è stato spesso accostato proprio all’Atletico Madrid, non è detto che Paratici e la dirigenza possano usarlo come pedina di scambio per arrivare a Lodi.