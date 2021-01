L’Inter ha individuato il perfetto sostituto di Lukaku in Serie A. Previsto un incontro con la Lazio per discutere

La straordinaria vittoria di ieri contro la Juventus ha messo in mostra tutti i punti di forza dell’Inter di Conte: squadra fisica ma anche di qualità che ha tante freccia da scoccare dal proprio arco. In un momento in cui la situazione societaria non è delle migliori una vittoria come quella di ieri da certamente fiducia e morale per il proseguo del campionato ma qualche innesto potrebbe comunque far comodo ai nerazzurri.

Finché non ci saranno uscite sarà difficile vedere l’Inter all’opera. La partenza di Eriksen potrebbe sbloccare le operazioni in entrata e certamente il principale obiettivo della società è un rinforzo in attacco: un centravanti che possa sostituire e far rifiatare Romelu Lukaku e che abbia delle caratteristiche simili a quelle del belga. L’Inter ha individuato il profilo ideale.

Calciomercato Inter, il vice Lukaku è Caicedo | C’è una contropartita

Si tratta di Felipe Caicedo, attaccante ecuadoriano che partita dopo partita si è conquistato la titolarità e la piena stima di Simone Inzaghi. Il suo strapotere fisico è una delle armi migliori della Lazio e rende Caicedo il perfetto partner di Ciro Immobile. Il suo contratto scade nel 2022 e l’Inter sta provando concretamente a portarlo a Milano per completare il reparto offensivo e rendere la squadra ancora più competitiva per lo scudetto.

La Lazio valuta Caicedo tra gli 8 e i 10 milioni di euro: l’Inter sta pensando di inserire nella trattativa il classe ’99 Andrea Pinamonti che in nerazzurro sta trovando poco spazio. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la dirigenza interista e quella biancoceleste. La speranza di Marotta e Ausilio è quello di riuscire a regalare Felipe Caicedo ad Antonio Conte già in questa finestra di gennaio, con l’eventuale possibilità di chiudere a giugno, qualora l’accordo non venisse trovato subito. La pista è calda e i prossimi giorni ci diranno di più.