Il giornalista Trevisani ha detto che Ibanez andrà al Real Madrid: il giocatore della Roma è seguito anche da Inter e Juve

La Roma viene dalla terribile sconfitta nel derby contro la Lazio per 3-0. Protagonista assoluto in negativo del match è stato, sicuramente, il difensore Roger Ibanez, in piena difficoltà di fronte alle accelerazioni dell’avversario di fascia Manuel Lazzari. Ma sul brasiliano resta vivo l’interesse anche di grandi club in sede di calciomercato e il suo futuro potrebbe essere in Spagna.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, il Barcellona piomba in Serie A | 30 milioni per battere Inter e Juventus

Ibanez @GettyImages

Calciomercato, “Ibanez va al Real”: beffate Inter e Juventus

Occhi sul calciomercato. Il difensore della Roma Ibanez attira l’attenzione di molti club: in particolare, il giornalista di ‘Sky Sport’ Riccardo Trevisani ha detto che, secondo il suo parere, il brasiliano potrebbe trasferirsi al Real Madrid in futuro.

Sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse della Juventus, ma un eventuale concreto interessamento da parte dei ‘Blancos’ potrebbe rappresentare un forte ostacolo per la società italiana. Il 22enne è seguito anche dall’Inter, viste le sue caratteristiche ideali per la difesa a 3 di Conte.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, vertice per il vice Lukaku | Si tratta con la Lazio

Ibanez è ormai un punto fermo della retroguardia di Fonseca e in questa parte di stagione ha collezionato 20 presenze e 1 gol tra Serie A ed Europa League. Situazione da monitorare.

E.T.