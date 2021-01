L’Inter lavora al rinnovo di Barella, ma l’accordo è al momento in stand-by: il giocatore piace alla Juventus. Scenario clamoroso

Inter e Juventus si contendono lo scudetto, e dopo lo scontro diretto vinto dai nerazzurri potrebbero tornare ad incrociarsi anche in sede di calciomercato. Le due squadre – che si sono affrontate ieri sera a San Siro – hanno alcuni problemi da risolvere. La società nerazzurra è alle prese con il rinnovo di Nicolò Barella, in scadenza nel 2024: nessuna fretta tra le parti, ma la trattativa è al momento in stand-by. L’ex Cagliari piace molto ai bianconeri e nello scontro diretto ha stregato la dirigenza.

Calciomercato Inter, rinnovo Barella in stand-by | Lo scenario

Nicolò Barella è un punto fermo dello scacchiere di Antonio Conte. Sempre presente in campionato, il centrocampista è il miglior assist-man dei nerazzurri, a quota 6, l’ultimo arrivato proprio nello scontro diretto contro la Juventus oltre alla rete nella ripresa. Acquistato nel 2019 dal Cagliari per una cifra di circa 37 milioni di euro (12 per il prestito, 25 per il riscatto), il giocatore dell’Inter è ora valutato almeno 50-55 milioni.

La Juventus – che lo ha visto eccellere proprio nel match di San Siro – è interessata al giocatore e resta in attesa degli sviluppi. Non è dunque escluso che la società bianconera decida di fare un tentativo per il 23enne inserendo il cartellino di Rodrigo Bentancur, centrocampista di grande sostanza simile a Barella. L’uruguaiano – in ripresa dopo un avvio di stagione complicato – non è considerato incedibile da Pirlo ed ha una situazione contrattuale simile a Barella.

In ogni caso, per il momento si tratta solo di una suggestione e non c’è ancora nulla di concreto, ma l’ipotesi potrebbe diventare percorribile qualora il rinnovo di Barella continuasse a slittare. Una pista che resta comunque molto difficile da concretizzare. Staremo a vedere.