È arrivato il comunicato ufficiale del Torino che ha ufficialmente esonerato Marco Giampaolo dalla guida tecnica del Torino: i dettagli

L’ultimo deludente pari casalingo in Serie A contro lo Spezia, in 10 per quasi tutto l’arco del match, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Marco Giampaolo è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di guida tecnica della squadra granata: ecco il comunicato ufficiale.

Calciomercato Torino, è UFFICIALE: esonerato Giampaolo

“Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge nella nota -. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata”.

Questa la nota del club di Cairo che saluta, di fatto, Marco Giampaolo. Al posto dell’ex tecnico del Milan arriva Nicola che esordirà nella complicata trasferta di Benevento contro la squadra di Inzaghi, venerdì prossimo.

