Arriva una pesante tegola per Stefano Pioli in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari: due big positivi al Covid

Domani sera il Milan affronterà il posticipo di Serie A contro il Cagliari, cercando un’altra vittoria per mantenere salda la testa della classifica, sperando in un risultato positivo da Inter-Juventus. In questi minuti però arriva un duro colpo per Stefano Pioli con la positività al Covid di due giocatori fondamentali. A comunicarlo è la società rossonera attraverso un comunicato ufficiale che recita: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono positivi al tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che è risultato negativo. I due calciatori asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio”.

Milan, Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al Covid: quante assenze per Pioli

Trasferta insidiosa per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà un Cagliari desideroso di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoneri però continuano a collezionare assenze in vista del match, con Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu che risultano postivi al Covid.

I due giocatori fondamentali per Stefano Pioli si uniranno alle assenze di Krunic e Rebic, anche loro positivi al Covid, oltre a quelle di Gabbia e Bennacer infortunati e Leao squalificato. Dunque Milan in piena emergenza che dovrà essere reinventato dal tecnico rossonero.