Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato ed è pronto a chiudere un nuovo colpo: si avvicina Mandzukic

È stato un grande avvio di stagione quello del Milan, che occupa la vetta della classifica e non vuole più fermarsi. I rossoneri comandano in Serie A da ormai diversi mesi e l’obiettivo scudetto può diventare realtà se si continua a giocare come in questi mesi.

La compagine allenata da Stefano Pioli ha iniziato la propria stagione senza alcuna difficoltà collezionando quasi esclusivamente risultati utili nei primi mesi. Il primo ko è arrivato dieci giorni fa circa con la Juventus ma comunque non ha fatto male in quanto ora il distacco dai bianconeri è di sette punti, anche se con una gara in più.

Calciomercato Milan, in arrivo la fumata bianca per Manduzkic

Mentre la squadra lavora per continuare a fare bene e mantenere la vetta della Serie A, la società studia nuove mosse da attuare nel calciomercato e sarebbe sempre più vicino un nuovo acquisto. I rossoneri stanno cercando una nuova punta e l’obiettivo numero uno sembra essere ormai Mario Mandzukic.

Il croato è sempre più vicino ai rossoneri, la fumata bianca sembra essere ormai in arrivo. Il suo approdo a Milano potrebbe avvenire già all’inizio della prossima settimana in quanto sarebbero state sciolte le ultime riserve. Per lui sono pronti sei mesi di contratto con eventuale opzione di un anno, lo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 6 milioni di euro fissi più bonus.

Mario Mandzukic non gioca da diversi mesi ma con la sua fisicità può essere comunque un rinforzo importante.