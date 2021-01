Il Milan ha scelto il vice Ibrahimovic: atteso Mario Mandzukic a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto

Il Milan ha scelto il nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Alla luce degli straordinari risultati ottenuti dai rossoneri, che vedono lo scudetto un sogno raggiungibile, la società ha deciso di muoversi concretamente sul mercato per dare più alternative a Stefano Pioli, per sopperire anche ai tanti infortuni.

Il vice Ibrahimovic sarà il croato ex Juventus Mario Mandzukic, profilo che offre grandi garanzie e che in Serie A ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio. Al Milan serviva esattamente un calciatore di questo tipo, non solo qualcuno che potesse dare respiro a Ibra, ma un giocatore carismatico e d’esperienza e Mandzukic possiede tutte queste caratteristiche.

Calciomercato Milan, Mandzukic atteso in serata | Contratto di 6 mesi

Il centravanti croato ha rescisso in estate il contratto con l’Al Duhail e non gioca una partita ufficiale da diversi mesi. Pioli dovrà essere bravo, insieme al suo staff, a fargli ritrovare la giusta condizione per renderlo nuovamente il giocatore decisivo visto nella Juventus di Allegri. Nonostante i 34 anni, Mandzukic ha voglia di tornare in Italia, a distanza di un anno dal suo addio ai bianconeri. Il suo arrivo a Milano è previsto in serata per poi effettuare le visite mediche nella giornata di domani.

L’ex attaccante di Bayern Monaco e Atletico Madrid arriva per 6 mesi con l’opzione di rinnovo di un altro anno nel caso in cui il club raggiungesse la qualificazione in Champions League. L’ingaggio si aggira intorno ai 2 milioni di euro. Un’operazione di mercato di grande livello, quella di Maldini e Massara che presto sarà ufficiale. Quella che si dice una vera occasione di mercato, in un momento in cui le squadre fanno fatica a chiudere importanti trattative. Un altro segnale che il Milan quest’anno fa sul serio.