La Juventus non ha vissuto un grande avvio di stagione ma potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso: si pensa al cambio

È stato un avvio di stagione difficile quello della Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi nei primi mesi di stagione e ora sta provando a rialzarsi in maniera definitiva per puntare ai traguardi più importanti. I bianconeri sono a sorpresa dietro in campionato anche se le ultime tre vittorie li rimettono in corsa per lo scudetto.

Il Milan, che occupata la vetta della classifica, ora dista ben sette punti ma la compagine allenata da Andrea Pirlo ha ancora una gara in più da disputare che potrebbe comunque ridurre lo svantaggio. Nonostante ciò, bisogna assolutamente fare bene nel 2021 per risalire la classifica.

Calciomercato Juventus, addio Paratici possibile: i motivi

La società intanto pensa anche al futuro che non riguarda soltanto possibili ribaltoni di calciomercato, ma anche quelli dirigenziali. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, ci sarebbe stato un furibondo litigio tra Fabio Paratici e Pavel Nedved nell’ultimo periodo.

Paratici ha un contratto in scadenza nella prossima estate e potrebbe anche non esserci un rinnovo. Il motivo potrebbe essere legato alla voglia, probabilmente anche reciproca di cambiare dopo undici anni insieme. Per sostituire il dirigente bianconero potrebbe esserci in pole Tare, mentre per Paratici il futuro potrebbe essere al Manchester United.

Igli Tare sta facendo molto bene alla Lazio e per questo non è da escludere un futuro in una big per lui.