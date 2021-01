Si lavora già per la prossima stagione in casa Juventus, dove si torna a pensare ad un bomber: da decifrare il futuro di Ronaldo

Il calciomercato invernale entra nel vivo ed i club italiani lavorano sia per l’immediato che per il futuro. In casa Juventus infatti si cercano di porre le basi anche per la prossima stagione, tornando a puntare un bomber in Serie A soprattuto se ci dovessero essere sorprese per Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Dzeko per la prossima stagione: ma serve l’addio di Ronaldo

La Juventus non smette di pensare a rinforzare la rosa di Andrea Pirlo, anche pianificando i possibili colpi di calciomercato per la prossima stagione. Infatti tra i bianconeri potrebbe tornare di moda l’interesse per l’attaccante della Roma, Edin Dzeko. Infatti il bomber giallorosso già nella scorsa sessione estiva è stato molto vicino al club juventino, con l’affare saltato poi per il caso legato ad Arkadiusz Milik ed il Napoli.

Un’idea per la Juventus che potrebbe tornare di moda a giugno quella dell’attaccante bosniaco, soprattutto se i giallorossi non riusciranno ad andare in Champions League. La società bianconera eventualmente offrirebbe al calciatore un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo. Per l’arrivo di Dzeko però, bisognerebbe affrontare prima il discorso legato al futuro di Cristiano Ronaldo, visto che il bosniaco attualmente guadagna 7,5 milioni, mentre il portoghese guadagna 31 milioni a stagione. Una mossa di mercato dunque volta anche ad abbassare il monte ingaggi, con lo stipendio del bosniaco che sarebbe spalmato nei due anni di contratto.