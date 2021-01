La Juventus è ancora alla ricerca di un nuovo attaccante sul calciomercato. Attenzione alla nuova pista che porta in Spagna, allo scambio con Federico Bernardeschi

La Juventus è ancora a caccia di una nuova punta per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I bianconeri sono pronti ad andare all’assalto di un nuovo bomber per possa implementare il reparto offensivo e sostituire all’occorrenza anche Alvaro Morata. La nuova pista per il mercato bianconero porta in Spagna e più precisamente alla Real Sociedad. Di seguito le ultime novità e tutti i dettagli sul possibile scambio.

Calciomercato Juventus, i bianconeri su Willian José: scambio con Bernardeschi

La punta che potrebbe fare al caso di Pirlo è Willian José. L’attaccante della Real Sociedad è quel profilo di fisicità che darebbe una nuova soluzione all’allenatore bianconero. Il calciatore potrebbe arrivare a Torino con uno scambio di prestiti con Federico Bernardeschi. Il laterale ex Fiorentina sarebbe attratto dall’ipotesi Liga e dalla prospettiva di disputare comunque l’Europa League. Lo scambio potrebbe essere concluso con l’inserimento di un eventuale riscatto da ambo le parti.