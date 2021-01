L’Inter si prepara all’accelerata decisiva per Christian Eriksen che è pronto a tornare in Premier League a un anno di distanza dal suo addio al Tottenham

Il futuro di Christian Eriksen è ormai segnato. Il centrocampista danese andrà via dall’Inter dopo appena un anno esatto dal suo arrivo. Il suo futuro si chiama Premier League, un ritorno nel campionato che lo ha reso uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa.

L’Inter ha già chiarito che non ci saranno operazioni di mercato in entrata, ma qualora riuscisse a vendere e fare cassa, allora i piani di mercato della società potrebbero cambiare e potrebbe esserci qualche intervento in questa finestra di gennaio. La cessione di Eriksen non solo potrebbe soldi nelle casse del club, ma sdoganerebbe la società da un ingaggio molto pensante, ben 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, Eriksen verso la Premier | Settimana decisiva

In settimana l’Inter potrebbe dare un’accelerata decisiva all’operazione Eriksen che ormai è un pesce fuor d’acqua nel gruppo di Antonio Conte. Il danese vuole a tutti i costi tornare in Premier League e non è escluso un romantico ritorno al Tottenham, quel club che lo stesso Eriksen trascinò in finale di Champions due anni fa.

La settimana prossima potrà essere quella decisiva per la cessione di Christian Eriksen, anche se non è ancora certa la modalità dell’operazione: si ipotizza un prestito con diritto di riscatto ma non è esclusa la cessione a titolo definitivo. E’ certo però che i nerazzurri ed Eriksen quasi sicuramente si separeranno in questa sessione di calciomercato.