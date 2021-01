Calciomercato Inter, Eriksen nel mirino del Real | Piace ad Allegri

L’Inter sta cercando con molta difficoltà di muoversi in questa sessione di calciomercato. Un big è da tempo in uscita e piace molto a Massimiliano Allegri: ecco i dettagli

Massimiliano Allegri è a caccia da diverso tempo di una nuova panchina di livello internazionale. L’allenatore è stato accostato in diverse occasioni a diverse big inglesi, ma le trattative non sono mai diventate concrete. L’occasione potrebbe presentarsi al Real Madrid. I Blancos, in caso di addio di Zinedine Zidane, potrebbero pensare al tecnico ex Juventus. L’allenatore andrebbe di corsa in Spagna, maturando una nuova esperienza di livello altissimo in Liga.

Calciomercato Inter, Eriksen con Allegri al Real Madrid: incastro complicato

Un eventuale intreccio di mercato potrebbe formarsi con Christian Eriksen. Il calciatore danese è da tempo ai margini dell’Inter e da sempre sogna il Real Madrid. In caso di arrivo di Allegri in panchina, potrebbe verificarsi l’ipotesi (difficilissima) che i Blancos piombino sul trequartista ex Tottenham. Eventualmente, la big spagnola potrebbe concludere l’operazione con l’Inter in prestito. Ribadiamo, in ogni caso che si tratta di un incastro complicatissimo. Difficile in così breve tempo che si verifichino tutte le condizioni necessarie.