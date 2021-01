Fermo ormai da quasi due stagioni, Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dalla Liga portandosi con sé i big di Inter e Juve

Allegri ha voglia di ripartire, preferibilmente dalla Serie A ma nelle big italiane non sembra esserci posto per lui. Nemmeno all’Inter, sfiorata l’estate scorsa e che fino a un paio di mesi fa veniva ancora considerata da tutti o quasi la sua prossima destinazione a meno di un ingresso concreto di qualche top inglese, su tutti l’Arsenal oppure francese con riferimento scontato al PSG. I nerazzurri ora però sono in sofferenza economica e a breve potrebbero addirittura cambiare proprietà, con la posizione di Marotta – suo sponsor – che in tal caso rischierebbe di diventare precaria quasi quanto quella di Conte.

Così Allegri rischia di dover sperare che si liberi una panchina importante all’estero. Per esempio quella del Real, visto che Zidane e Perez sono sempre in ‘lite’ tra loro, ma occhio a quel che può accadere sull’altra sponda, all’Atletico. Diego Simeone ha di recente aperto a un suo addio e lo stesso board dei ‘Colchoneros’ starebbe vagliando un possibile divorzio dopo un ciclo lungo e vincente, divorzio che consentirebbe quantomeno un risparmio notevole lato stipendi: l’argentino è infatti il tecnico più pagato al mondo, soprattutto perché ha ridato dignità nazionale e internazionale al club facendolo entrare nell’elite del calcio, con un ingaggio superiore ai 20 milioni netti. Ben 41 lordi…

Il livornese si ‘accontenterebbe’ invece di 7-8 milioni a stagione, guardando verosimilmente alla cara Serie A per rinforzare una squadra già forte. Due i possibili colpi o ‘scippi’, a seconda dei punti di vista: il pupillo Cuadrado per puntellare la fascia destra dove ha deluso Trippier, con la Juventus che potrebbe dare via il colombiano per una quindicina di milioni o attraverso uno scambio data l’età (33 anni a maggio) e la scadenza del contratto fissata a giugno 2022; Lautaro Martinez, uno dei possibili ‘sacrificati’ dall’Inter per mettere in ordine i conti.

L’attaccante argentino, nel mercato durante-post Coronavirus, ha una valutazione sui 60 milioni di euro e all’Atletico può sostituire quel Joao Felix che gli spagnoli si priverebbero ben volentieri causa un rendimento al di sotto delle attese e in particolare della spesa di 120 milioni.

