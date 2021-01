Calciomercato Napoli, rivoluzione totale | Branca porta Spalletti

Aurelio De Laurentiis potrebbe rivoluzionare l’assetto tecnico-dirigenziale del Napoli: Branca porterebbe Spalletti

Il Napoli sta vivendo una stagione molto particolare. Gattuso è in scia per la qualificazione in Champions, ma la discontinuità della squadra partenopea sta facendo porre delle domande ad Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo del tecnico non è ancora arrivato e non è detto che arriverà. Anche l’operato di Giuntoli sembra in discussione, visto alcuni acquisti sbagliati degli ultimi anni.

Napoli, suggestione Branca con Spalletti

Qualora De Laurentiis decidesse per un cambio dirigenziale, al posto di Giuntoli potrebbe essere ingaggiato Marco Branca. L’ex Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sportmed‘: “Incarichi ufficiali non ne ho avuti, a volte mi chiamano per consulenze varie. Società, procuratori… Gente che ha bisogno di una mano“. Sul futuro: “Il mondo del calcio non si è dimenticato di me. Ci sono state 4-5 proposte interessanti, anche in fase avanzata, ma poi non ci sono state le condizioni per chiudere. Prima o poi arriverà il progetto giusto“.

E quel progetto giusto potrebbe essere proprio quello del Napoli, ma cambiando la figura dirigenziale sportiva di riferimento, verrebbe cambiato anche l’allenatore. Con l’eventuale arrivo di Branca, il nuovo tecnico potrebbe essere Luciano Spalletti. Accostato ai partenopei anche in passato, De Laurentiis potrebbe ricorrere all’ex Inter per cercare quella continuità che Gattuso, finora, non ha garantito.