Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino | Provocazione di Solskjaer

La Juventus ha messo nel mirino Paul Pogba, ma il Manchester United ha lanciato la provocazione Federico Chiesa

La Juventus ha messo da tempo nel mirino Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato uno degli acquisti più cari della storia del calcio: il Manchester United spese oltre 100 milioni di euro (di cui 72 andarono alla Juve) per riportarlo in Inghilterra. Tuttavia, la sua esperienza non è stata delle migliori e i bianconeri vorrebbero riacquistarlo.

Juventus, la provocazione del Manchester United per Pogba

Paul Pogba ha il contratto in scadenza nel 2022 e la sua esperienza al Manchester United sembra giunta al termine. Mino Raiola si è attivato per trovargli un nuovo club e la Juventus è una delle candidate in corsa. La concorrenza è spietata e in più anche i Red Devils non lasceranno andare facilmente il francese.

Infatti, la provocazione lanciata dal club allenato da Solskjaer sarebbe quella di chiedere Federico Chiesa. Già nel mirino dello United ai tempi della Fiorentina, oltre all’esterno offensivo andrebbe aggiunto anche un ricco conguaglio economico. Chiesa è valutato sui 60 milioni di euro, ma oltre all’ex viola, il Manchester vorrebbe almeno 30 milioni in aggiunta. L’affare a questo punto si complicherebbe e non poco.