Calciomercato Juventus, de Ligt e Bentancur in uscita | Addii per il bilancio

La Juventus è pronta ad agire sul calciomercato con un paio di cessioni mirate, atte a sistemare il bilancio. Di seguito tutti i dettagli e gli aggiornamenti

La Juventus continua a monitorare eventuali operazioni da concludere in entrata, ma attenzione anche alle possibili uscite che potrebbero condizionare il mercato bianconero. La situazione economica è, infatti, estremamente delicata anche a causa della pandemia da Covid-19 e i torinesi potrebbe tentare di sistemare i conti attraverso un paio di cessioni parecchio remunerative. Ecco le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus snobbata | Il big ‘scarta’ i bianconeri: il motivo

Calciomercato Juventus, possibile doppia cessione per sistemare il bilancio

La società è pronta, dunque, ad operare anche in uscita, in modo da tentare di sistemare i conti. Matthijs de Ligt è uno dei difensori più apprezzati e corteggiati nel panorama europeo. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 104 milioni di euro e se dovesse arrivare un’offerta su questa scia, i bianconeri sarebbero costretti a prenderla in considerazione. Stesso discorso per Rodrigo Bentancur: il centrocampista è valutato sui 63 milioni di euro. Il tesoretto totale per i bianconeri si aggirerebbe attorno ai 167 milioni. Una cifra veramente consistente che potrebbe mettere a posto il bilancio.