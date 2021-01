Strada in salita per la Juventus che, da tempo, punta un big per la prossima sessione di calciomercato. Le preferenze del top player: bianconeri ‘accantonati’

Poche ore al match scudetto contro l’Inter che può delineare una possibile svolta nella rincorsa al Milan capolista. Dal campo al calciomercato, in casa Juventus le attenzioni sono sempre puntate al top player in scadenza a giugno. Cresce la concorrenza per il big, da tempo nel mirino dei bianconeri: Juventus snobbata, ecco perchè.

Calciomercato Juventus, colpo stellare ‘gratis’ più lontano

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.com’, per la firma nei prossimi mesi di David Alaba c’è letteralmente la fila. Il polivalente difensore austriaco ha ufficiosamente ‘rotto’ con il Bayern Monaco ed è vicino al Real Madrid, pronto a puntarvi a giugno come erede di Sergio Ramos. Alaba piace tanto anche al Barcellona, con il giocatore che gradirebbe i blaugrana: in attesa delle elezioni presidenziali, però, la crisi economica rende difficile la pista che porta in Catalogna.

Nè Psg nè City avrebbero problemi ad accontentare le richieste economiche di Alaba, mentre l’opzione Juventus sembra allontanarsi con il passare dei giorni. Il club bianconero non è una delle priorità di Alaba, non particolarmente attratto dall’approdo alla corte di Pirlo: le difficoltà in Europa e le ultime difficili settimana in casa Juventus, allontanano il classe ’92.

In fila anche Chelsea, Liverpool e United anche se la priorità di Alaba resta la Liga spagnola: Real in primis, in pole position per il 28enne di Wien.