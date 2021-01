In casa Inter sembra lontano il rinnovo di un calciatore: tentativo della Juventus, duello con l’altra big di Serie A

Calciomercato invernale che inizia ad entrare nel vivo, soprattutto per quanto riguarda i calciatori che a giugno potranno partire a parametro zero. In casa Inter spuntano problemi sul rinnovo di un difensore in scadenza di contratto. La Juventus è pronta ad approfittarne, ma c’è la concorrenza di un’altra big di Serie A.

Calciomercato Inter, futuro D’Ambrosio in bilico: Juventus e Roma in agguato

In casa Inter si lavora per rinforzare la rosa di Antonio Conte, ma nel frattempo bisogna pensare anche alla questione rinnovi. Uno dei calciatori che vedrà scadere il proprio contratto a giugno è Danilo D’Ambrosio, che nonostante la sua duttilità in campo, potrebbe vedere degli ostacoli sulla via del prolungamento di contratto. Al momento la crisi economica della società nerazzurra ed il suo infortunio complicano le cose, oltre al fatto che con il possibile arrivo di una nuova società si potrebbe pensare di tagliare qualcuno.

Così sulle tracce del terzino interista spunta la Juventus, a cui farebbe comodo un jolly come lui per le due fasce difensive, zona dove ad Andrea Pirlo piace cambiare molto. I bianconeri però non sarebbero l’unica big interessata. Infatti su di lui ci sarebbe anche l’occhio attento della Roma, che già in passato lo ha cercato e mantiene vivo il proprio interesse.