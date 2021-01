Dall’Inghilterra Jose Mourinho è pronto all’assalto al suo ex club, l’Inter: vorrebbe il calciatore in prestito, ma spunta l’ostacolo

Big match ad alta quota tra Inter e Juventus in programma domani sera. Sia i nerazzurri che i bianconeri vorranno approfittare del brusco stop della Roma nel derby per allungare, nel caso interista, e per ottenere il sorpasso, nel caso juventino. Nel frattempo in chiave calciomercato potrebbe arrivare la svolta per il calciatore nella lista dei partenti di Antonio Conte. Ma sorge un problema.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, tempi stretti per il rinnovo | Inter e Juventus in agguato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, cessione UFFICIALE | Il comunicato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo stellare firmato Raiola | Inter ko!

Calciomercato Inter, ritorno al Tottenham per Eriksen: il problema è l’ingaggio

Christian Eriksen nell’ultima partita di Coppa Italia vinta dall‘Inter ai supplementari contro la Fiorentina, ha avuto finalmente una nuova chance dal primo minuto. Questa volta il ruolo del danese in campo è cambiato, con Antonio Conte che lo ha schierato come centrocampista centrale. Questa opportunità però non è detto che possa ripetersi ancora, visto che la prestazione in campo del centrocampista non è stata entusiasmante.

Per questo motivo il calciatore interista continua ad essere uno degli indiziati per dire addio alla maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’agente del calciatore sarebbe in contatto con alcuni club di Premier League per riportarlo dove ha fatto meglio, ovvero nel calcio inglese. Tra gli interessati c’è anche il Tottenham di Jose Mourinho, che vorrebbe prendere in prestito secco il centrocampista, a differenza delle richieste dell’Inter, che invece vorrebbe un prestito oneroso. Il maggior problema per il ritorno agli ‘Spurs’ di Eriksen però sarebbe l’ingaggio da 7,5 milioni del danese. Si lavora dunque per trovare una soluzione.