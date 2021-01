Il Milan, già in piena emergenza, perde altri due giocatori fondamentali, in dubbio per la sfida di Cagliari

Stefano Pioli è in piena emergenza per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari alla Sardegna Arena che regalerebbe al Milan il titolo di campioni d’inverno. Sono già tanti gli assenti: Rafael Leao è squalificato, Rebic e Krunic sono risultati positivi al Covid-19, Saelemaekers, Bennacer e Gabbia non hanno ancora recuperato dagli infortuni.

A questi si aggiunge il forte rischio di assenza per Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu, due dei protagonisti assoluti del Milan capolista. Il francese e il turco non si sono allenati con il gruppo quest’oggi e la loro presenza in campionato tra tre giorni è a forte rischio.

Milan, scelte obbligate per Pioli | Ritorna Ibrahimovic dal 1′ minuto

L’unica notizia positiva per Stefano Pioli e tutto il club è il ritorno in campo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic che riprenderà il comando dell’attacco ma non potrà fare affidamento ne su Leao ne su Rebic, e probabilmente neppure sull’estro di Calhanoglu, né sui cross di Theo.

L’allenatore rossonero dovrà nuovamente inventare una formazione in piena emergenza. Con ogni probabilità ci sarà Brahim Diaz a supportare lo svedese in attacco. Diogo Dalot invece potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez sulla corsia di sinistra. Probabile anche la convocazione del nuovo innesto Meité. Si attendono i prossimi giorni per capire se Theo Hernandez e Calhanoglu riusciranno a recuperare e ad essere almeno convocati per la trasferta di Cagliari.