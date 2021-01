Slitta un’altra partita per recuperare il prima possibile la sfida d’andata tra Juventus e Napoli: l’indiscrezione del momento

Tutto pronto per Juventus-Napoli. Non solo per quanto riguarda la Supercoppa italiana, ma anche per la sfida d’andata tra bianconeri e partenopei che è saltata a causa del blocco dell’Asl per i casi Covid presenti nella rosa di Gattuso.

Juventus-Napoli, ecco quando si giocherà

La sfida di campionato, Juventus-Napoli, che non è stata giocata a causa dei casi Covid nella rosa di Gattuso, potrebbe essere recuperata tra il 13 e 14 febbraio come svelato dal quotidiano Libero. Proprio in quel fine settimana era prevista la gara di ritorno della terza giornata con il big-match che si sarebbe dovuto giocare allo Stadio Maradona.

Al momento la decisione della Lega prevede lo slittamento dalla gara di ritorno a data da destinarsi recuperando velocemente quella dell’andata. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della scelta con la squadra di Gattuso pronta a scendere in campo questa volta.

Juventus e Napoli si affronteranno già mercoledì 20 gennaio per la Supercoppa italiana, che è stata confermata e che si giocherà a Reggio Emilia al Mapei Stadium.