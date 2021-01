Calciomercato Milan, sfida all’Inter | Colpo in Serie A! Cifre e dettagli

Il Milan non molla Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari accostato anche all’Inter: possibile ‘carta’ Tonali. Tutte le cifre e i dettagli

Non si ferma la corsa del sorprendente Milan di Pioli. Nell’ultimo turno contro il Torino la squadra rossonera ha subito archiviato la sconfitta nello scontro diretto con la Juventus, allungando addirittura in classifica nei confronti dell’Inter, scivolata a -3. Ibra e compagni torneranno in campo lunedì nel posticipo contro il Cagliari con l’obiettivo di allungare ulteriormente sui nerazzurri e la Juventus, o su entrambe, dopo la sfida tra la squadra di Conte e quella di Pirlo. Pioli non avrà a disposizione Leao, che è squalificato, così come Nandez in casa rossoblù. Proprio il centrocampista uruguaiano potrebbe diventare un uomo mercato soprattutto in estate: il club rossonero non molla l’ex Boca Juniors. Possibile ‘carta’ Tonali: ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, obiettivo Nandez | Possibile prestito di Tonali: tutti i dettagli

Il centrocampista del Cagliari è stato già accostato ai rossoneri e all’Inter nella scorsa sessione di calciomercato. La società sarda non se ne priverà a gennaio, ma un tentativo da parte del club rossonero potrebbe avvenire a giugno. Il 25enne è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato circa 25 milioni di euro dalla società di Giulini.

Per abbassare le pretese del Cagliari il Milan potrebbe però offrire il prestito di Sandro Tonali, che non si è ancora adattato al meglio e in Sardegna ritroverebbe continuità e certezze. Un’ipotesi che potrebbe anche valere il sorpasso nei confronti dei ‘cugini’ nerazzurri. Occhi puntati, dunque, sull’asse Milano-Cagliari.