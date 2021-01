Il Milan lavora sul calciomercato e oggi può essere la giornata decisiva per il bomber: pronta l’offerta per Mario Mandzukic

È stato un avvio di stagione importante quello vissuto dal Milan, che ha collezionato quasi solo risultati utili ad eccezione della sconfitta rimediata dieci giorni fa contro la Juventus allo stadio ‘San Siro’. I rossoneri sono comunque in vetta alla classifica con ben tre punti di vantaggio sull’Inter che insegue.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo in difesa | Paratici spera

La compagine allenata da Stefano Pioli è partita con l’obiettivo di sorprendere e soprattutto raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica, ma continuando così le ambizioni non possono far altro che crescere per provare magari a puntare alla conquista dello scudetto, che a questo punto appare possibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Pinamonti in Spagna | Futuro con Dalbert

Calciomercato Milan, colpo Mandzukic almeno fino a giugno: oggi l’affondo decisivo

La società adesso sa bene che questa squadra può raggiungere traguardi importanti e per tale ragione sta lavorando in questo mercato di gennaio per rafforzare ulteriormente la rosa e garantire maggiori alternative al tecnico Stefano Pioli, visto che tra Europa League, Coppa Italia e Serie A si potrebbe giocare ogni tre giorni anche fino alla fine della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso dietrofront | Marotta ha deciso sull’attaccante

Per l’attacco ora l’obiettivo numero uno sembra essere Mario Mandzukic. Secondo quanto riportato da ‘Quotidiano Sportivo’, oggi potrebbe essere la giornata della svolta. Il Milan infatti sarebbe pronto a presentare una nuova proposta: sul piatto potrebbe esserci un ingaggio da 1.2 milioni di euro fino a giugno.

In più ci sarebbe un’opzione per prolungare il contratto di un altro anno e in questo caso lo stipendio arriverebbe a 2.5 milioni in un anno. Maldini è al lavoro per provare a chiudere.