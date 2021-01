Mese dopo mese prima di prendere una decisione per il futuro: Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare del rinnovo con il Milan

Zlatan Ibrahimovic pensa al presente con uno sguardo anche al futuro. Il Milan continua a collezionare risultati importanti in campionato e non solo: il campione svedese è uno dei segreti del successo dei rossoneri. Stefano Pioli monitora costantemente le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio muscolare che l’ha tenuto ai box per diverso tempo.

Calciomercato Milan, l’annuncio di Ibrahimovic sul possibile rinnovo

Durante l’intervista ai microfoni de “Il Corriere dello Sport” lo stesso Ibrahimovic ha parlato anche di rinnovo contrattuale con la società milanese: “Finché sto bene vado avanti. A giugno scade il mio contratto e ne parliamo. Non volevo situazioni complicate, volevo sempre scegliere al termine della stagione”.

Infine, ha concluso il discorso contrattuale svelando ciò che potrebbe succedere: “All’arrivo ho firmato per sei mesi e poi ho rinnovato. Altri hanno ragionato diversamente, io sono per la libertà di scelta”. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere al meglio la sua gestione per il rinnovo con i rossoneri.

Ibrahimovic potrebbe essere il ‘prossimo’ colpo estivo del Milan: tutto dipenderà soprattutto dalle sue condizioni psico-fisiche.