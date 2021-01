Il calciomercato della Juventus può vedere una doppia ‘vittoria’ bianconera: super colpo in attacco e Inter scippata di un pilastro

Un duello sul campo domenica prossima, per un match scudetto che può indirizzare le sorti del campionato di Serie A. La sfida infinita tra Inter e Juventus, però, sta per sfociare anchen in sede di calciomercato con i bianconeri che, grazie a Mino Raiola, possono raggiungere un super rinforzo portando ad una pesante cessione in casa Inter.

Calciomercato, super colpo Juventus: Raiola inguaia l’Inter

Secondo quanto riportato da ‘Defensacentral.com’, il Real Madrid avrebbe già definito un Piano B nella corsa al prossimo centravanti delle ‘Merengues’. Con la corsa ad Haaland che potrebbe complicarsi, il nome caldo per l’attacco di Zidane rischia di essere quello di Lautaro Martinez. L’argentino, valutato 60 milioni e con un ingaggio ancora ‘fermo’ ai 2,3 milioni annui, può diventare l’obiettivo primario nel caso sfumi Haaland.

In tal senso, Mino Raiola potrebbe spingere per l’approdo del norvegese a Torino, alla corte di Pirlo, indirizzando le attenzioni di Florentino Perez sul ‘Toro’. Un doppio affare che da un lato vedrebbe la Juventus gioire per l’ex Salisburgo, valutato 75 milioni ma che al Borussia Dortmund percepisce attualmente ben 8 milioni netti all’anno.

Dall’altro un assist indiretto al Real Madrid che proverebbe dunque ad indebolire una diretta concorrente dei bianconeri, provando a portare Lautaro lontano dalla Serie A. Situazione in divenire: Mino Raiola può dare vita ad un clamoroso scenario di mercato.