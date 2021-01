Scamacca diventa più difficile dopo le dichiarazioni di Marroccu sul possibile affare con la Juventus

Nel corso della presentazione di Kevin Strootman, arrivato pochi giorni fa a Genova e pronto ad aggregarsi alla squadra allenata da Ballardini, sono emersi anche nuovi dettagli sul futuro di Scamacca. L’attaccante, di proprietà del Sassuolo, è finito nel mirino della Juventus: i bianconeri, infatti, vorrebbero inserirlo nella rosa di Pirlo per assicurare al tecnico sia un ottimo prospetto in chiave futura, sia un vice-Morata pronto per la Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, aspetti positivi e negativi del colpo Scamacca

Calciomercato Juventus, l’attaccante non parte

Un affare che, però, non vede il ds del Genoa Marroccu disponibile: “Confermo che di Scamacca siamo molto contenti, è un ragazzo speciale e non abbiamo alcuna intenzione di privarci di lui” ha dichiarato il dirigente del Grifone durante la conferenza stampa organizzata per presentare l’ex centrocampista della Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, doppio addio e duello in Serie A | Sfida per il centrocampista

Una scelta che ovviamente dipenderà anche dalle intenzioni del Sassuolo, che potrebbe decidere di cedere il giocatore anzitempo. La volontà del Genoa, però, potrebbe essere decisiva in questo caso.