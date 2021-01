Il centrocampo della Juventus potrebbe subire una pesante rivoluzione la prossima estate. Tra i talenti nel mirino potrebbe esserci anche Koopmeiners

La Juventus di Andrea Pirlo ha risollevato la testa in questo inizio di 2021 con tre successi di fila in campionato ed uno in Coppa Italia ai supplementari. Un ruolino di marcia positivo sul quale però serve ancora tanto lavoro da parte dei bianconeri, ancora a caccia della giusta quadratura del cerchio, soprattutto a centrocampo. In mediana sono tanti gli interpreti alternati da Pirlo alla ricerca dell'amalgama ed alcuni di questi non hanno reso come da aspettative.

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli: idea Koopmeiners

I prossimi sei mesi potrebbero rappresentare l’ultima chance in bianconero di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che in estate, a meno di un cambio di rotta radicale, potrebbero anche partire con la giusta offerta. In quel caso ci sarà poi bisogno di almeno un centrocampista se non addirittura due. Uno di questo potrebbe essere Teun Koopmeiners autore di ben 11 gol in Eredivisie, uno dei quali stupendo di tacco appena un paio di giorni fa contro il PSV.

Seguito da diversi club tra cui anche il Napoli in Italia, il forte mediano dell’AZ può interpretare al meglio ogni ruolo del centrocampo ed è stato capace di mettere in scena una crescita vertiginosa negli ultimi mesi tanto da veder lievitare il prezzo del cartellino a circa 25 milioni di euro. Un 22enne che si muove come un veterano che farebbe comodissimo in ottica presente e futura alla Juventus che dovrebbe però battagliare col Napoli in un vero e proprio duello in Serie A per arrivare al centrocampista olandese che ha peraltro il contratto in scadenza nel giugno 2023.