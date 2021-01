Il futuro del top player sarà in una nuova big europea. Addio a costo zero: ecco l’accelerata che beffa le squadre italiane

Il calciomercato invernale sta entrando nel vivo anche se, il destino di uno dei top player più ambiti in Europa, si deciderà la prossima estate. In scadenza il 30 giugno 2021, sul big è pronto a piombare Jose Mourinho: lo ‘Special One’ accelera per la firma tra sei mesi.

Calciomercato, sorpasso di Mourinho: assalto al top player

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, nonostante una ricca offerta sul piatto da parte della Juventus, il destino di Angel Di Maria potrebbe essere a Londra. Il Tottenham, per espressa volontà di Mourinho, ha intenzione di fare un tentativo per il talento argentino che lascerà sicuramente Parigi a fine stagione.

A Di Maria ha pensato anche il Milan, con Ibrahimovic che rivorrebbe l’ex compagno in rossonero, così come l’Inter da tempo sulle tracce del ‘Fidejo’. L’opzione Tottenham pare quindi destinata a prendere consistenza nei prossimi mesi, anche se la decisione definitiva da parte del giocatore non verrà presa prima di fine stagione.

Di Maria, quest’anno, ha collezionato 20 presenze con 9 assist e 4 reti all’attivo.