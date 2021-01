Juventus e Milan possono tornare all’assalto del talentuoso attaccante che sta deludendo ed è in procinto di essere scaricato dall’allenatore: idea in prestito

Quando mancano poco più di due settimane alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, Juventus e Milan rischiano di ‘affrontarsi’ per un nuovo colpo in attacco. Occhi in Spagna, in casa Barcellona: occasione low cost per bianconeri e rossoneri.

Calciomercato, chance da Barcellona: Juventus e Milan alla finestra

Un’idea che può tornare a prendere forma già nelle prossime settimane. Juventus e Milan, dopo alcuni sondaggi esplorativi, ripensano a Francisco Trincao. Il portoghese, 21 anni, ha deluso le aspettative in quel di Barcellona nonostante le numerose occasioni concesse da Ronald Koeman.

Il tecnico olandese, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, è stufo dell’ex Braga che, sebbene sia sceso in campo 21 volte (con 637′) non ha mai inciso, irritando in più occasioni Koeman. Ecco che il classe’99 potrebbe partire, in prestito, con Juventus e Milan fortemente interessate ad accoglierlo, in Serie A, a gennaio.

Situazione in divenire, dunque: tra i numerosi nomi sul taccuino di Paratici e Maldini, torna in voca quello di Trincao.