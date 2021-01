Nelle sfide contro Sassuolo e Genoa, Dejan Kulusevski, esterno offensivo della Juventus di Andrea Pirlo, è stato uno dei migliori in campo. Il giocatore svedese è stato bravo a prendere l’occasione al volo visto l’infortunio di Dybala. Ma che cosa succederà al rientro dell’argentino?



La Juventus è tornata a contare su Dejan Kulusevski, esterno offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Dopo qualche prestazione non particolarmente esaltante, l’infortunio di Dybala ha valorizzato l’ex giocatore di Parma e Atalanta che, nei match contro Sassuolo e Genoa, è stato uno dei migliori in campo. Anche la squadra bianconera, con Kulusevski in campo, è apparsa più dinamica e pericolosa, basti pensare al gol segnato nella serata di ieri proprio ad inizio partita.

Juventus, Kulusevski brilla | Che succede al rientro di Dybala?

Paulo Dybala però, al termine dell’infortunio, rientrerà a disposizione di Andrea Pirlo ed in quel caso potrebbe crearsi un problema tattico per il tecnico della Juventus. I due giocatori infatti, entrambi mancini, in campo insieme potrebbero “pestarsi i piedi” l’uno con l’altro viste le zone di campo che coprono.

La soluzione sarebbe quella di una staffetta fra le due stelle della Juventus, con il giocatore svedese che, magari, entrerebbe a partita in corso per spezzare il ritmo del gioco con la sua velocità e le sue capacità sulla fascia.