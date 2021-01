L’amministratore delegato del Sassuolo ha spento ogni dubbio su un possibile addio dei suoi gioielli a gennaio. La Juventus ha la concorrenza dalla Premier League

Lo straordinario talento di Manuel Locatelli sta infiammando il calciomercato. La personalità che sta dimostrando in campo è sorprendente e a soli 23 anni ruba l’occhio in ogni partita. Tante big italiane lo hanno messo nel mirino, in particolare la Juventus e Inter, ma non solo.

Il suo talento ha varcato i confini italiani ed è arrivato ad essere apprezzato anche in Premier League. Locatelli disegna calcio in campo ed è stato segnalato da un allenatore che di calcio ne disegna parecchio. Si tratta di Pep Guardiola che vorrebbe portarlo a Manchester. Anche Juventus e Inter sperano di arrivare prima della concorrenza ma, in merito alla situazione del centrocampista ex Milan è intervenuto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda Locatelli | Almeno fino a giugno

Poco prima dell’ingresso in campo dei neroverdi in Coppa Italia contro la Spal, Carnevali ha parlato ai microfoni di Rai Sport per chiarire la situazione calciomercato e in particolare quella di Locatelli: “E’ bello sentire che un nostro giocatore piace al Manchester City, essere sulla bocca di tutti è una buona cosa perché significa che stiamo facendo un ottimo lavoro”.

“Le valutazioni verranno fatte in estate perché in questa finestra di mercato non verrà presa in considerazione nessuna richiesta per i nostri giocatori importanti”. Una stangata definitiva alle voci di un possibile addio di Locatelli a gennaio sponda bianconera o addirittura in Inghilterra. Il talento neroverde continuerà a guidare il centrocampo di Roberto De Zerbi almeno fino a giugno, poi in estate la Juventus potrà ripresentarsi alla porta del club emiliano e certamente non sarà da sola.