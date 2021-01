Un nerazzurro, ormai accantonato da Conte, può avanzare una clamorosa ed immediata richiesta all’Inter durante il calciomercato di gennaio

La vittoria sulla Fiorentina spinge l’Inter di Conte ai quarti di Tim Cup, con il calciomercato invernale che sta per entrare nel vivo. In casa nerazzurra c’è da registrare il malcontento di una delle pedine di Conte, mai scesa in campo dall’inizio della stagione.

Calciomercato Inter, Radu scontento: richiesta clamorosa

Una bocciatura totale, nei primi cinque mesi, da vice Handanovic, in nerazzurro. Ionut Radu ha guardato dalla panchina il portiere sloveno difendere i pali della porta interista, anche in Coppa Italia contro la Fiorentina e nonostante un periodo decisamente negativo per l’ex Udinese. Radu è dunque molto lontano dalle scelte di Conte che non lo hai mai schierato in stagione.

Il rumeno ex Genoa e Parma che potrebbe clamorosamente chiedere di partire già a gennaio. Un’opzione, tuttavia, difficilmente percorribile poichè la rosa nerazzurra vedrebbe un buco importante alle spalle di Handanovic, senza avere sufficiente tempo per cercare un sostituto.

Situazione in divenire, dunque, con una nuova grana da gestire per Antonio Conte: Radu può chiedere la cessione e salutare l’Inter.