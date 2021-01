Il calciomercato del Milan vedrà l’approdo di un nuovo difensore a gennaio. Proposto l’ex Juventus: c’è il no della dirigenza rossonera

La sofferta vittoria in Coppa Italia contro il Torino è ormai alle spalle, il Milan di Pioli è già focalizzato sulla prossima sfida in trasferta contro il Cagliari. Dal campo al calciomercato, la dirigenza rossonera prosegue la caccia ad un nuovo centrale di spessore da affiancare a Romagnoli e Kjaer: proposto l’ex giocatore della Juventus.

Calciomercato Milan, proposto l’ex Juventus: ‘no’ rossonero

Prosegue la trattativa con lo Strasburgo per Simakan che, nonostante l’infortunio, rimane un obiettivo per la difesa del Milan. La dirigenza rossonera ha registrato, come alternativa, una proposta che porta ad Angelo Ogbonna. L’agente del difensore del West Ham, reduce da un inizio di stagione decisamente positivo, ha proposto il cartellino dell’ex Juventus ai rossoneri.

No secco della dirigenza di via Aldo Rossi che per la difesa ha intenzione di investire su un profilo giovane e di prospettiva. I 32 anni di Ogbonna, al quale ha pensato anche l’Inter di Conte, in tal senso, allontanano il centrale romano dalle prime scelte per la difesa del club di Elliott.

Ogbonna, in scadenza il 30 giugno 2022, nell’attuale stagione ha collezionato 18 presenze stagionali con la maglia del West Ham con due reti all’attivo.