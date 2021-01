Calciomercato Milan, concorrenza per Pavoletti | Ci pensano dalla Spagna

Il Milan continua la caccia a un nuovo attaccante sul calciomercato. Uno dei nomi nel mirino dei rossoneri, però, potrebbe finire in Spagna. Di seguito le ultime novità

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca del nome giusto per migliorare l’attacco di Stefano Pioli. I rossoneri volano in testa alla classifica del campionato di Serie A e vogliono centrare il colpo giusto per continuare a coltivare il sogno scudetto. Tra i nomi vagliati dalla compagine milanesi negli ultimi giorni c’è anche Leonardo Pavoletti. Un nuovo club dalla Spagna, però, potrebbe accelerare e tagliar fuori i rossoneri. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, si allontana Pavoletti: spunta il Real Betis

La società milanese dovrà fare, dunque, i conti con il Betis se vorrà centrare il colpo sul mercato. Pavoletti è stato fortemente limitato dagli infortuni nelle ultime stagioni, ma ora sembra finalmente recuperato e le avances non mancano anche in Spagna. In particolare, secondo quanto riporta ‘Estadio Deportivo’, l’attaccante piace molto a Manuel Pellegrini che è pronto a puntare sulla sua fisicità e il suo fiuto per il gol. Il colpo viene ritenuto dagli spagnoli non troppo esoso e alla portata del club. Vedremo se la pista decollerà nei prossimi giorni.