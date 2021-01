Calciomercato Milan, Mandzukic come vice Ibra | Rivincita Juventus!

Il Milan vuole un vice Ibrahimovic e avrebbe individuato in Mario Mandzukic il sostituto perfetto: una rivincita nei confronti della Juventus

Il Milan è alla ricerca di un centravanti in grado di dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic. Per quanto lo svedese sia importante per i rossoneri, compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre e questa stagione ha subito diversi infortuni. Paolo Maldini, direttore tecnico, sta valutando diversi profili, ma avrebbe individuato in Mario Mandzukic il sostituto perfetto di Ibra. Una scelta che garantirebbe a Pioli un attaccante di assoluto livello.

Milan, l’attaccante scelto è Mandzukic

Mario Mandzukic è svincolato dal luglio 2020, ovvero da quando ha lasciato l’Al-Duhail SC dopo sei mesi dal suo trasferimento. Il croato si avvia verso i 35 anni e in Serie A tutti lo ricordano per aver giocato con la maglia della Juventus: quattro stagioni e mezzo in cui si è distinto come uno degli attaccanti più forti del campionato. Magari non per numero di gol fatti, ma per spirito di sacrificio e capacità di incidere nelle partite importanti.

Mandzukic avrebbe già detto di sì al Milan, che a questo punto metterebbe a disposizione di Pioli un attaccante anche in cerca di riscatto personale. ‘L’esilio’ in Qatar da parte della Juventus pare non sia stato digerito dal giocatore, che si prenderebbe soprattutto una rivincita contro il suo ex club.