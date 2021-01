Calciomercato Milan, dalla Spagna sicuri | Mendes porta Diego Costa

Dalla Spagna lanciano la bomba: il Milan ingaggerà Diego Costa con la mediazione del suo super agente, Jorge Mendes

Zlatan Ibrahimovic si è dimostrato fondamentale per il Milan da quando è stato ingaggiato da Paolo Maldini. Il centravanti rossonero non ha un sostituto e nonostante la sua assenza non sia stata un grosso problema, in vista del girone di ritorno ci sono da fare alcune valutazioni. Il Milan deve per forza di cosa acquistare un nuovo attaccante, che potrebbe essere Diego Costa.

Milan, Diego Costa come vice Ibrahimovic

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Milan ha individuato in Diego Costa l’attaccante in grado di sostituire Zlatan Ibrahimovic. Il super procuratore Jorge Mendes avrebbe già avviato i contatti con i rossoneri dopo la rescissione del contratto con l’Atletico Madrid. Una destinazione a sorpresa, considerando l’età del giocatore, ma l’agente non è nuovo a questi colpi di scena.

Secondo gli spagnoli, il Milan ha già cercato Diego Costa al termine della finestra di mercato estiva del 2020. L’Atletico Madrid avrebbe bloccato l’operazione, ritenendo lo spagnolo incedibile. Da valutare quanto andrebbe al giocatore di stipendio, visto che coi Colchoneros percepiva sui 7-8 milioni di euro a stagione.