Calciomercato, la Juventus trema | Nuovo rilancio per Reynolds

Il Bruges ha effettuato un blitz per Reynolds: la Juventus trema poiché potrebbe perdere il giocatore, per il quale c’è un accordo

Tanti sono i giovani valutati da Fabio Paratici da acquistare per la Juventus. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe continuare il processo di ringiovanimento della rosa, puntando anche su un attaccante come Scamacca. Ma il reparto offensivo non è l’unico da rinforzare e spesso i giovani talenti vengono acquistati con la partecipazione dei cosiddetti ‘club minori’. Ovvero delle società in grado di garantire minutaggio al giocatore. E questo sarebbe il caso di Bryan Reynolds.

Juventus, il Bruges insiste per Reynolds

La Juventus non è l’unica squadra interessata a Bryan Reynolds. Sul terzino dei Dallas FC, infatti, c’è forte anche il Bruges. Il club belga ha effettuato un blitz per acquistare il nordamericano e i bianconeri ora sono in difficoltà. Paratici potrebbe perdere il giocatore, che sarebbe andato al Benevento. Un’offensiva che mette senza dubbio in ansia la dirigenza bianconera.

La Juventus, dunque, pare costretta a formulare un rilancio per non perdere Reynolds. I bianconeri avevano raggiunto anche un accordo di massima con il giocatore e con il club nordamericano. Paratici per ora monitora la situazione, in attesa di ulteriori sviluppi. In caso di arrivo in Serie A, Reynolds andrebbe in prestito per sei mesi al Benevento, vista la mancanza di slot da extracomunitari.