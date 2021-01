La Juventus continua a cercare rinforzi in attacco che possano far rifiatare Alvaro Morata: si torna a guardare all’ex

Calciomercato invernale aperto da dieci giorni ed i club italiani continuano a lavorare per rinforzare le proprie rose. In casa Juventus in particolare si cerca un attaccante che possa agire da vice Alvaro Morata. Gli occhi dei bianconeri tornano così su un usato sicuro, puntando il mirino su un ex in Serie A.

Calciomercato Juventus, usato sicuro per l’attacco: si torna su Llorente

La Juventus fatica ma riesce a superare il Genoa negli ottavi di Coppa Italia, vincendo 3-2 solamente ai supplementari. Nel frattempo, mentre ci si prepara per il big match contro l’Inter di domenica sera, i bianconeri sono alla ricerca sul mercato di un vice Alvaro Morata, rinforzo richiesto da tempo dal tecnico Andrea Pirlo. Così Fabio Paratici sembrerebbe aver trovato il rinforzo perfetto proprio in Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, sarebbe sempre alto l’interesse per Fernando Llorente, attaccante del Napoli ai margini del progetto. In queste ore lo spagnolo starebbe risolvendo alcuni aspetti con la società partenopea che gli permetterebbero di liberarsi per tornare a Torino in caso di un’offerta bianconera. Al momento la Juventus ancora non ha formulato un’offerta, che però potrebbe essere un contratto di 6 mesi per il bomber, con opzione per il rinnovo.