In casa Barcellona si attendono le elezioni e Laporta è pronto a mettere in atto una rivoluzione: top player via a zero

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’arrivo di un top player a parametro zero dal Barcellona. Tutto si svilupperebbe con la possibile elezione Joan Laporta come presidente del Barcellona, che vorrebbe mettere in atto una vera rivoluzione nei catalani. Tra gli addii c’è un top player che potrebbe partire a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Laporta taglia fuori Busquets: occasione a zero

La rivoluzione nel Barcellona potrebbe avvenire con la nuova presidenza. Infatti il 24 gennaio potrebbe essere eletto Joan Laporta, al momento favorito, che avrebbe nei piani di effettuare una vera rivoluzione, portando all’addio anche alcuni senatori del club. Uno di questi è Sergio Busquets, centrocampista catalano che milita con la maglia blaugrana praticamente da sempre.

Il calciatore spagnolo ha un contratto che lo lega al Barcellona fino al 2023, ma il suo addio potrebbe avvenire comunque a parametro. Il metodo utilizzato sarebbe lo stesso di Luis Suarez in estate, ovvero la rescissione del contratto. Un addio sicuramente doloroso che però potrebbe portare la Juventus ad avanzare un’offerta per avere un play a centrocampo di un certo spessore. I bianconeri potrebbero così offrire a Busquets un contratto biennale per convincerlo a sposare la causa juventina.