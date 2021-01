Calciomercato Juventus, ‘carta’ Ramsey per il post Cuadrado | Scambio in Premier!

Alla Juventus piace sempre Bellerin per il post Cuadrado: ipotesi scambio con Ramsey, che farebbe ritorno all’Arsenal. Cifre e dettagli

Prosegue il progetto di ringiovanimento della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Da Kulusevski e McKennie a Rovella, acquistato in questa sessione di calciomercato, il club bianconero ha iniziato con l'allenatore un nuovo corso mirato a consolidare la competitività della squadra nel presente ma soprattutto per gli anni a venire. In questo senso, presto la dirigenza potrebbe anche andare alla ricerca di un erede di Cuadrado, ormai 32enne e con un contratto in scadenza nel 2022. Tra i nomi già accostati c'è anche quello di Hector Bellerin dell'Arsenal: ecco l'ipotesi di scambio con Ramsey. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Ramsey-Bellerin | Cifre e dettagli

Il terzino spagnolo piace da tempo alla dirigenza bianconera, che potrebbe fare un nuovo tentativo in estate. Il 25enne ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato almeno 25-30 milioni dall’Arsenal. La Juve potrebbe però mettere sul piatto Aaron Ramsey, che ha vissuto le sue stagioni migliori proprio ai ‘Gunners’ e finora non sta riuscendo a ripetersi a Torino.

La valutazione del centrocampista gallese si aggira intorno a 15-20 milioni di euro: il club bianconero dovrebbe così aggiungere un conguaglio di circa 10 milioni in favore della società inglese. In ogni caso, al momento si tratta solo di una suggestione e non c’è ancora nulla di concreto. Occhi puntati, però, anche sull’asse Torino-Londra in vista della prossima estate.